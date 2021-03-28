Мерсон: Левандовски получил награду лучшему игроку мира, но он не так хорош, как Кейн

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон поделился мнением о форварде «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейне.



«Я бы сказал, что Гарри Кейн — самый талантливый игрок нынешней сборной Англии. Об более талантлив, чем Грилиш или даже Фоден. Он забивает много голов и делает передачи лучше их обоих. Роберт Левандовски получил награду лучшему игроку мира в прошлом году, но он не так хорош, как Кейн. Он рвёт всех только в Германии. Кейн делает это в АПЛ. Не могу припомнить, чтобы Левандовски касался мяча на последнем чемпионате мира, а Кейн выиграл „Золотую бутсу“», — приводит слова Мерсона Daily Star.



Сегодня, 28 марта, сборная Англии сыграет с национальной командой Албании в матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе „Арена Комбетаре“ в Тиране (Албания). Начало встречи — в 19:00 мск.

Фоден: мне действительно жаль Саутгейта при выборе состава сборной Англии