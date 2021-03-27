Фоден: мне действительно жаль Саутгейта при выборе состава сборной Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Филипп Фоден высказался о конкуренции в составе национальной команды.

«Трудно заполучить место в такой сильной сборной. В атакующей трети поля так много действительно сильных и талантливых игроков, что мне действительно жаль Саутгейта, когда ему приходится выбирать стартовый состав. Это очень сложно, и всё, что я могу сделать, это продолжать бороться за своё место.

Когда ты в хорошей форме, твоя уверенность всегда выше, чем обычно, так что да, сейчас я чувствую себя полностью уверенным и действительно наслаждаюсь своими играми. Чувствую ли я себя увереннее, чем когда-либо? Возможно — да. Трудно сказать, что меня невозможно остановить, но я чувствую, что полон уверенности.

Я просто хочу показать ту же игру и за сборную Англии. Некоторым футболистам в прошлом было сложно выступать за свои клубы и за сборную, поэтому я хочу набрать форму и, надеюсь, показывать тот же футбол.

Если меня не возьмут на предстоящий чемпионат Европы, я просто продолжу усердно работать и постараюсь стать лучше. Мне ещё всего 20 лет и мне нужно многое улучшить. Моя цель – сыграть на крупном международном турнире и показать себя», — цитирует Фодена Goal.