Тодибо: лучше буду играть в низших лигах Франции, чем сидеть на скамейке в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, на правах аренды выступающий за «Ниццу», признался, что хотел бы получать игровую практику в каталонском клубе.



«Хреново перейти в „Барселону“ и не играть. Лучше я буду играть в низших лигах Франции, чем сидеть на скамейке запасных в „Барселоне“. Трансфер в „Барселону“ — это безумие, но я принял участие всего в пяти матчах. Это не реальность, это подделка. Я стал чемпионом Испании в 2019 году, но не помог команде. Думаю, я смогу добиться большего», — приводит слова Тодибо RMC Sport.



Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт французского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 7 матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями.

Защитник «Барселоны» перешёл в «Ниццу» на правах аренды