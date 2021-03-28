Милан Шкриньяр: прискорбно заработать всего одно очко с таким соперником, как Мальта

Центральный защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр поделился мнением о ничейной встрече с командой Мальты во втором туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 (2:2).



«Сейчас трудно говорить. Прискорбно заработать всего одно очко с таким соперником, как Мальта. Мы полностью испортили первую половину, и было нелегко вернуться после этого. У нас нет другого выбора, будем биться в других играх, но сейчас я очень зол», – цитирует Шкриньяра официальный сайт УЕФА.

Напомним, что к перерыву сборная Мальты в гостях выигрывала у словаков со счётом 2:0.



Помимо Словакии и Мальты в группе H выступают сборные России, Хорватии, Словении и Кипра.



В первом туре словаки поделили очки с Кипром (0:0), а Мальта уступила России (1:3).