Милан Шкриньяр: прискорбно заработать всего одно очко с таким соперником, как Мальта
Центральный защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр поделился мнением о ничейной встрече с командой Мальты во втором туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 (2:2).
«Сейчас трудно говорить. Прискорбно заработать всего одно очко с таким соперником, как Мальта. Мы полностью испортили первую половину, и было нелегко вернуться после этого. У нас нет другого выбора, будем биться в других играх, но сейчас я очень зол», – цитирует Шкриньяра официальный сайт УЕФА.
Напомним, что к перерыву сборная Мальты в гостях выигрывала у словаков со счётом 2:0.
Помимо Словакии и Мальты в группе H выступают сборные России, Хорватии, Словении и Кипра.
В первом туре словаки поделили очки с Кипром (0:0), а Мальта уступила России (1:3).
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