Йозуа Киммих: о бойкоте ЧМ-2022 надо было думать 10 лет назад

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих поделился мнением о возможном бойкоте чемпионата мира – 2022 в Катаре.



«Думаю, мы опоздали с бойкотом чемпионата мира на 10 лет. Место проведения турнира стало известно не в этом году. О бойкоте надо было думать 10 лет назад. Теперь нужно воспользоваться возможностью и использовать платформы, чтобы говорить о важных вещах, повышать осведомлённость о проблеме. Но дело не только в футболистах. Мы должны работать вместе», — приводит слова Киммиха Reuters.



Ранее британский таблоид The Guardian сообщил, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022. Позже Объединение болельщиков из Германии призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира — 2022.

«Роскошный праздник на могилах». Немецкие фанаты призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре