Онопко верит в успех российской молодёжки в матче с Францией

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2021 среди команд U21, где сборная России встретится с командой Франции.



«Нашей молодёжке по силам обыграть сборную Франции. Не считаю, что мы слабее французов. В команде подобраны очень хорошие футболисты, которые давно играют вместе, у них хорошее взаимопонимание между собой.



Игра с Исландией показала, что у нас есть потенциал. Нужно продолжать играть в том же духе, навязывать свой атакующий футбол. Ребята хорошо играют на подборе, контролируют мяч, могут разнопланово атаковать. Не стоит закрываться и играть от обороны.



Не сказал бы, что игра с Францией — это матч за первое место. Очень важно турнирное положение, потому что шесть очков в двух первых матчах дают большое преимущество. Дании тоже предстоит сыграть против Исландии, а потом с нами. У всех может быть одинаковое количество очков. Важно психологически правильно подойти к сегодняшнему матчу. Французам терять нечего, нужно обязательно брать очки. Если они проиграют России, то практически лишатся шансов на выход из группы», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, что молодёжная сборная России встретится со сборной Франции 28 марта в 22:00 мск. В первом туре группового этапа Евро-2021 подопечные Михаила Галактионова обыграли исландцев со счётом 4:1.