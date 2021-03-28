«Эти выходные прошли под знаменем нашего спорта». Дмитрий Тарасов — об успехах России

Бывший полузащитник «Локомотива», «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал последние успехи страны на спортивной арене. В частности, он подвёл итоги чемпионата мира по фигурному катанию, а также оценил результаты сборной России по футболу.
«Эти выходные прошли просто под знаменем нашего спорта. С флагом или без, но именно наши фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Швеции! Все три медали у женщин, плюс впервые за 12 лет золото в парном катании. Присоединяюсь к поздравлениям — такой триумф отметили все вплоть до президента. Двум из девочек всего 16 лет — они уже чемпионки мира, хороший задел перед Олимпиадой. Ну и, во-вторых, конечно, рад за нашу сборную по футболу и победе на старте отбора на ЧМ», — написал Тарасов в своём «инстаграме».
- 28 марта 2021
-
19:44
-
19:43
-
19:15
-
19:15
-
19:05
-
18:59
-
18:58
-
18:48
-
18:20
-
18:20
-
18:05
-
17:58
-
17:56
-
17:49
-
17:31
-
17:27
-
17:26
-
17:08
-
16:54
-
16:53
-
16:37
-
16:15
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:31
-
15:22
-
15:13
-
14:53
-
14:53
-
14:36
-
14:32
-
14:17
-
14:14