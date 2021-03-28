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«Эти выходные прошли под знаменем нашего спорта». Дмитрий Тарасов — об успехах России

«Эти выходные прошли под знаменем нашего спорта». Дмитрий Тарасов — об успехах России
Футбол / Сборная России 0
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал последние успехи страны на спортивной арене. В частности, он подвёл итоги чемпионата мира по фигурному катанию, а также оценил результаты сборной России по футболу.

«Эти выходные прошли просто под знаменем нашего спорта. С флагом или без, но именно наши фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Швеции! Все три медали у женщин, плюс впервые за 12 лет золото в парном катании. Присоединяюсь к поздравлениям — такой триумф отметили все вплоть до президента. Двум из девочек всего 16 лет — они уже чемпионки мира, хороший задел перед Олимпиадой. Ну и, во-вторых, конечно, рад за нашу сборную по футболу и победе на старте отбора на ЧМ», — написал Тарасов в своём «инстаграме».

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