Тренер сборной Казахстана: некорректно подозревать Зайнутдинова в симуляции травмы

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова.
«Бактиёра однозначно не будет в матче с Украиной. Завтра он улетает в Москву. То, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма — это некорректно. Он наша звезда. То, что мы не получили данные от медицинского штаба ЦСКА — это вопрос к клубу, с нашей стороны мы всё сделали. Ещё после игры с «Зенитом» я переписывался с ним, и он сказал, что чувствует боли в этой области. Поэтому по прибытии в Казахстан Бактиёр прошёл через обследование. Парень хотел играть — это однозначно. Ему не даёт играть травма — это однозначно. Мы могли поставить уколы, обезболить, но зная, что он не готов, мы решили его поберечь. Ребята отнеслись к этому с пониманием. Считаю, что по Зайнутдинову вопрос поднимать не надо», — цитирует Байсуфинова Sport.kz.
Ранее Байсуфинов заявил, что Зайнутдинов не сможет помочь команде в матче со сборной Франции. После новости о травме футболиста и неучастии в матче отбора чемпионата мира — 2022 на Зайнутдинова обрушился шквал критики в соцсетях. Последний раз Бактиёр играл за национальную команду в октябре 2020 года.
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