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«Это как юношеский футбол против взрослого». Губерниев — о матче России и Франции U21

«Это как юношеский футбол против взрослого». Губерниев — о матче России и Франции U21
Футбол / Сборная России 0

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу поражения молодёжной сборной России в матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 со сборной Франции (0:2).

«С таким уровнем атлетизма, как у наших, играть трудно! Особенно против французских скал. Это как юношеский футбол против взрослого. Они просто отодвигают нас! Евгеньев и Дивеев на этом фоне сопоставимы. Остальным очень сложно. Эх…

В целом сопоставимо по игре. Но нельзя с 0:2 начинать! Будем готовиться играть дальше! Но Данию надо обыгрывать в два мяча», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, оба гола сборная Франции забила с пенальти, которые были назначены за нарушения правил в исполнении защитника молодёжной сборной России Павла Маслова.

Сборная России проиграла Франции на молодёжном Евро и опустилась на 3-е место в группе
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