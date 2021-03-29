«Это как юношеский футбол против взрослого». Губерниев — о матче России и Франции U21

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу поражения молодёжной сборной России в матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 со сборной Франции (0:2).

«С таким уровнем атлетизма, как у наших, играть трудно! Особенно против французских скал. Это как юношеский футбол против взрослого. Они просто отодвигают нас! Евгеньев и Дивеев на этом фоне сопоставимы. Остальным очень сложно. Эх…

В целом сопоставимо по игре. Но нельзя с 0:2 начинать! Будем готовиться играть дальше! Но Данию надо обыгрывать в два мяча», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, оба гола сборная Франции забила с пенальти, которые были назначены за нарушения правил в исполнении защитника молодёжной сборной России Павла Маслова.