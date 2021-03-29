Иван Обляков: молодёжная сборная России ни в чём не уступила Франции

Полузащитник молодёжной сборной России Иван Обляков прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 с Францией (0:2).
«Обидное поражение. Нам не удался небольшой 10-минутный отрезок, когда мы проиграли пару единоборств. Французы сразу наказали нас. Ничего сверхъестественного не произошло. Франция изначально была фаворитом группы, хоть и проиграла датчанам. Сейчас всё ещё в наших руках, нужно побеждать. Будем стараться, сделаем всё, что от нас зависит. Надо восстановиться, потом поговорим о Дании. Выйдем на игру с серьёзным настроем, как на последнюю битву. У нас очень хорошая команда, есть индивидуально сильные ребята, мы способны победить.
Я считаю, мы ни в чём не уступили Франции, если не считать тот отрезок. Они физически были мощнее, конечно. Но мы и до игры знали, что французы — сильная команда, футболисты мощные и техничные, с ними сложно бороться. Но с мячом играли как они хорошо, так и мы. Я бы не сказал, что в центре они нас переиграли. Повторюсь, плохих настроений после матча в команде нет, все ребята понимают, что пройти дальше возможно», — приводит слова Облякова пресс-служба РФС.
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