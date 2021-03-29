Дивеев — о матче с молодёжной сборной Франции: забей Захарян — всё пошло бы по-другому

Защитник молодёжной сборной России Игорь Дивеев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 с Францией (0:2).



«Сейчас уже стоит уже думать о Дании, побеждать и идти дальше. Мы играли с французами на равных. По владению мячом равные цифры, ударов у нас даже больше. А если посмотреть на игру Франция — Дания, то датчане просто агрессивно оборонялись — вот и всё. Главное — быстро забить, а там игра пойдет. Мы живы, всё в порядке. Вы думаете, мы французам проиграем и всё? Нет, у нас всё нормально. Ничего, поражение, такое бывает. Сейчас будем готовиться к датчанам, у нас есть три дня подготовки.



Игра была эмоциональная с самого начала, ведь выходили на газон против Франции. Конечно, эмоции были. Мы были готовы к любому составу французов. Они нас ничем не удивили. Они держали мяч, но опасных моментов так и не создали, если не считать двух пенальти. В этих моментах — да, не доработали. В первом эпизоде Эдуард оказался более резким, и Паша Маслов попал ему в ногу. А во втором мяч во время контратаки попал в руку. У нас тоже был момент у Захаряна. Забей его — всё пошло бы по-другому», — приводит слова Дивеева пресс-служба РФС.

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