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Польша обыграла Андорру на отборе ЧМ-2022. Левандовски оформил дубль

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Польша обыграла Андорру на отборе ЧМ-2022. Левандовски оформил дубль
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Во втором матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная Польши принимала национальную команду Андорры. Встреча проходила на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша) и завершилась со счётом 3:0. Матч обслуживала бригада арбитров из Бельгии.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл Роберт Левандовски. На 55-й минуте главный польский бомбардир записал на свой счёт дубль. Точку в матче на 88-й минуте своим голом поставил вышедший на замену нападающий Кароль Свидерский. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу поляков.

Сборная Польши, набрав в 2 матчах 4 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Андорра (0) — на 5-м месте. Лидирует в квартете сборная Англии (6).

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 2-й тур
28 марта 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Андорра
1:0 Левандовски – 30'   2:0 Левандовски – 55'   3:0 Свидерский – 88'
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