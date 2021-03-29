Польша обыграла Андорру на отборе ЧМ-2022. Левандовски оформил дубль

Во втором матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная Польши принимала национальную команду Андорры. Встреча проходила на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша) и завершилась со счётом 3:0. Матч обслуживала бригада арбитров из Бельгии.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл Роберт Левандовски. На 55-й минуте главный польский бомбардир записал на свой счёт дубль. Точку в матче на 88-й минуте своим голом поставил вышедший на замену нападающий Кароль Свидерский. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу поляков.

Сборная Польши, набрав в 2 матчах 4 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Андорра (0) — на 5-м месте. Лидирует в квартете сборная Англии (6).