Тренер сборной Молдавии прокомментировал поражение со счётом 0:8 в матче с Данией

Главный тренер сборной Молдавии Роберто Бордин поделился мнением о разгроме команды в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Данией (0:8).

«Комментировать такой результат очень сложно. Никто не ожидал от нас такой игры. Я виноват в том, что мы не смогли достаточно мотивировать игроков и лучше подготовиться к этой игре с тактической точки зрения. Во втором тайме были моменты, когда играли так, как планировали изначально, но на тот момент исход матча был уже решён. Мы образцово оборонялись в начале матча, но я не могу объяснить, что произошло после первого пропущенного мяча. Остальные голы последовали сразу за этим. В сборной Дании есть и другие игроки, которые играют за лучшие европейские команды, не только Эриксен или Брайтвайт. С такими соперниками надо было играть более мотивированно», — приводит слова Бордина пресс-служба Молдавской федерации футбола.