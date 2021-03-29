Лукас Окампос отреагировал на информацию об интересе «Ливерпуля» и «Лидса» к нему
Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Ливерпуля» и «Лидса».
«Я всегда отвечаю одинаково: я сосредоточен на настоящем, не заглядываю вперёд и не думаю о вещах, которые не могу контролировать. Мне нравится город и всё то, что произошло в последние два года. Надеюсь, так будет и дальше. Я очень счастлив здесь и не думаю о выступлении в других клубах. Я благодарен «Севилье», потому что в этом клубе ощутил уверенность и сумел прибавить в ряде игровых аспектов, чего не случалось раньше», — приводит слова Окампоса Canal Sur Radio.
Аргентинец перешёл в «Севилью» из «Марселя» в 2019 году. В нынешнем розыгрыше Примеры Окампос отметился 4 голами и 4 голевыми передачами.
Лукас Окампос: «Севилья» покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой
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