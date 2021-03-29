Фомин прокомментировал отсутствие VAR в матчах отбора ЧМ-2022

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в преддверии матча со Словакией ответил на вопрос об отсутствии VAR в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

«После побед восстановление проходит с хорошим настроением. Прилетели, теперь настраиваемся на третий матч. Соперник серьёзный, готовимся в рабочем режиме.

Отсутствие VAR в матчах отбора ЧМ-2022? В чемпионате мы играем с VAR. Тоже есть какие-то спорные моменты всегда даже с просмотром. Относимся как к данности и играем без VAR", — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата».



Матч национальных команд Словакии и России пройдёт 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало матча — в 21:45 мск.