Павел Маслов покинул расположение молодёжной сборной России
Защитник московского «Спартака» Павел Маслов покинул расположение молодёжной сборной России.
«В связи с невозможностью принять участие в матче чемпионата Европы со сборной Дании из-за дисквалификации (две жёлтые карточки) защитник «Спартака» покинул расположение молодёжной сборной России», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
Накануне молодёжная сборная России проиграла Франции со счётом 0:2. Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы 2021 года среди команд U21 Россия — Дания состоится 31 марта на стадионе «Халадаш» в городе Сомбатхей (Венгрия). Наачало встречи — в 19:00 мск. Сборная России набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С. Дания (6) — на первом месте.
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