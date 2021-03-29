Никола Моро: московское «Динамо» намного серьёзнее и профессиональнее загребского

Полузащитник московского «Динамо» и молодёжной сборной Хорватии Никола Моро сравнил уровень московского и загребского «Динамо».
«В Москве всё намного серьёзнее и профессиональнее. Инфраструктура, стадион, база… Даже только по этому можно судить о том, насколько большие у клуба амбиции. К тому же в Хорватии нет такой конкуренции среди игроков — здесь, в Москве, можно развиваться ещё быстрее», — приводит слова Моро пресс-служба ВТБ.
Напомним, ранее Моро заявил, что люди в Европе недооценивают уровень Российской Премьер-Лиги. Никола «ожидал увидеть в России оборонительный футбол с упором на физику, но, как оказалось, многие команды РПЛ умеют контролировать мяч».
Напомним, 22-летний Моро обошёлся «Динамо» в € 8,5 млн. Футболист подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года.
- 29 марта 2021
-
18:29
-
18:27
-
18:14
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
17:57
-
17:47
-
17:35
-
17:24
-
17:22
-
17:16
-
17:16
-
16:50
-
16:43
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:49
-
15:39
-
15:34
-
15:28
-
15:14
-
15:08
-
15:06
-
15:02
-
14:58
-
14:57
-
14:54
-
14:53
-
14:50
-
14:45