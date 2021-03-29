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Никола Моро: московское «Динамо» намного серьёзнее и профессиональнее загребского

Никола Моро: московское «Динамо» намного серьёзнее и профессиональнее загребского
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник московского «Динамо» и молодёжной сборной Хорватии Никола Моро сравнил уровень московского и загребского «Динамо».

«В Москве всё намного серьёзнее и профессиональнее. Инфраструктура, стадион, база… Даже только по этому можно судить о том, насколько большие у клуба амбиции. К тому же в Хорватии нет такой конкуренции среди игроков — здесь, в Москве, можно развиваться ещё быстрее», — приводит слова Моро пресс-служба ВТБ.

Напомним, ранее Моро заявил, что люди в Европе недооценивают уровень Российской Премьер-Лиги. Никола «ожидал увидеть в России оборонительный футбол с упором на физику, но, как оказалось, многие команды РПЛ умеют контролировать мяч».

Напомним, 22-летний Моро обошёлся «Динамо» в € 8,5 млн. Футболист подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года.

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