Несторовски объяснил оскорбления в телекамеру после гола в матче отбора ЧМ-2022

Нападающий сборной Северной Македонии Илия Несторовски объяснил инцидент в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Лихтенштейном (5:0). Напомним, игрок выкрикнул оскорбления в телекамеру после забитого гола.

«Конечно, я прошу прощения у всех, кто думал, что эти слова адресованы общественности. Они адресованы не общественности, а, как я уже сказал, определённым людям. Я делал это не под давлением публики или из-за результата, но делал это с холодной головой. Для меня Македония превыше всего! Я гордо носил ленту как македонец в Хорватии и Италии, и вы все знаете, что это значит! Я крикнул это определённым людям. Я привык иметь дело с критикой с самого начала своей карьеры. Критика меня мотивирует, а личные оскорбления — это совсем другое!» — приводит слова Несторовски Ekipa.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Северной Македонии Игор Ангелоски отчислил Несторовски за инцидент в матче.