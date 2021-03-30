Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Несторовски объяснил оскорбления в телекамеру после гола в матче отбора ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Несторовски объяснил оскорбления в телекамеру после гола в матче отбора ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Нападающий сборной Северной Македонии Илия Несторовски объяснил инцидент в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Лихтенштейном (5:0). Напомним, игрок выкрикнул оскорбления в телекамеру после забитого гола.

«Конечно, я прошу прощения у всех, кто думал, что эти слова адресованы общественности. Они адресованы не общественности, а, как я уже сказал, определённым людям. Я делал это не под давлением публики или из-за результата, но делал это с холодной головой. Для меня Македония превыше всего! Я гордо носил ленту как македонец в Хорватии и Италии, и вы все знаете, что это значит! Я крикнул это определённым людям. Я привык иметь дело с критикой с самого начала своей карьеры. Критика меня мотивирует, а личные оскорбления — это совсем другое!» — приводит слова Несторовски Ekipa.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Северной Македонии Игор Ангелоски отчислил Несторовски за инцидент в матче.

Игрок сборной Северной Македонии отчислен из команды за оскорбительные слова в телекамеру
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021