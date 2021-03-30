Игрок сборной Северной Македонии отчислен из команды за оскорбительные слова в телекамеру

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангелоски отчислил из команды нападающего Илию Несторовски за оскорбительные слова в телекамеру, которые игрок прокричал после того, как забил гол в ворота сборной Лихтенштейна (5:0) в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Таким образом, Несторовски не сможет принять участие в следующем матче со сборной Германии.
«Прежде всего, я рад, что он извинился и объяснил, почему он это сделал, но такое поведение члена национальной сборной не может оставаться несанкционированным, поэтому он освобожден от обязательств на следующий матч с Германией», — приводит слова Ангелоски официальный сайт сборной Северной Македонии.
Матч 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Германия — Северная Македония состоится 31 марта на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия). Начало встречи — в 21:45 мск.
Сборная Германии набрала 6 очков и занимает первое место в таблице группы J. Северная Македония (3) занимает третье место. Соперниками команд по группе являются сборные Армении, Румынии, Исландии и Лихтенштейна.
- 30 марта 2021
-
02:04
- 29 марта 2021
-
23:55
-
23:43
-
22:02
-
21:33
-
20:56
-
20:47
-
20:04
-
18:58
-
18:29
-
18:14
-
18:10
-
16:31
-
16:10
-
15:50
-
15:08
-
15:06
-
15:02
-
14:58
-
14:54
-
14:50
-
14:34
-
14:09
-
13:42
-
13:14
-
13:06
-
12:00
-
11:42
-
11:10
-
11:02
-
10:31
-
10:07
-
09:55
-
09:49
-
09:39