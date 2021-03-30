Игрок сборной Северной Македонии отчислен из команды за оскорбительные слова в телекамеру

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангелоски отчислил из команды нападающего Илию Несторовски за оскорбительные слова в телекамеру, которые игрок прокричал после того, как забил гол в ворота сборной Лихтенштейна (5:0) в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Таким образом, Несторовски не сможет принять участие в следующем матче со сборной Германии.

«Прежде всего, я рад, что он извинился и объяснил, почему он это сделал, но такое поведение члена национальной сборной не может оставаться несанкционированным, поэтому он освобожден от обязательств на следующий матч с Германией», — приводит слова Ангелоски официальный сайт сборной Северной Македонии.

Матч 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Германия — Северная Македония состоится 31 марта на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия). Начало встречи — в 21:45 мск.

Сборная Германии набрала 6 очков и занимает первое место в таблице группы J. Северная Македония (3) занимает третье место. Соперниками команд по группе являются сборные Армении, Румынии, Исландии и Лихтенштейна.