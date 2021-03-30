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Якубко — о России: Словакия всегда лучше играет с командами, превосходящими её в классе

Якубко — о России: Словакия всегда лучше играет с командами, превосходящими её в классе
Футбол / Сборная России 0
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Бывший футболист «Амкара» и сборной Словакии и Мартин Якубко поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды со сборной России.

«На сегодня ваша сборная в любом случае фаворит в матче со Словакией — и по игре, и по результатам. В то же время Россия — это, разумеется, не Кипр и не Мальта, а наша сборная всегда лучше выглядит с командами, превосходящими ее в классе.

Настроиться на фаворитов нам просто, а с аутсайдерами начинаются проблемы. Всеобщее ожидание победы как бы связывает футболистам ноги — из-за этого им труднее разрывать чужую оборону и забивать голы. Россия же станет играть в открытый футбол, атаковать, будет стараться действовать первым номером — я надеюсь, что это пойдет на пользу нашей сборной», — цитирует Якубко «Матч ТВ».

Матч Словакия — Россия состоится сегодня, 30 марта, в Трнаве на стадионе «Сити Арена Трнава». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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