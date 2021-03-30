Капитанскую повязку Роналду выставили на аукцион. Деньги пойдут на лечение ребёнка

Капитанскую повязку, брошенную на поле нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду после незасчитанного гола в матче с Сербией (2:2), продают на благотворительном аукционе, сообщает Tuttomercatoweb.

После матча повязку забрал один из рабочих стадиона, который решил продать её через аукцион на портале Limundo. Вырученные средства пойдут на лечение для Гаврило Джурджевича, шестимесячного ребёнка из Крагуеваца. Мальчик страдает атрофией спинных мышц. Сейчас цена повязки на аукционе составляет свыше € 3 тысяч.

Напомним, на 3-й добавленной ко второму тайму минуте матча Роналду пробил из пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой выбил мяч из ворот. Португальские футболисты сигнализировали судье, что мяч пересёк линию ворот, однако рефери гол не засчитал. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле.