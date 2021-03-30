Александр Кокорин: хочу снова помогать партнёрам на поле

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин возобновил тренировки с командой. В интервью для клубной пресс-службы «фиалок» он рассказал о восстановлении после травмы и выразил желание скорее вернуться на поле.

«Я рад возвращению к тренировкам. Теперь с нетерпением жду возможности выйти в официальном матче и помочь своей команде. Мне пришлось побывать в Риме и пройти ряд процедур в клинике. Нужно проделать ещё некоторую работу. Очень жду момента, когда смогу снова помогать своим партнёрам на поле», — приводит слова Кокорина пресс-служба «Фиорентины» в «Твиттере».

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Кокорин точно пропустит ближайший матч «Фиорентины» с «Дженоа», который состоится 3 апреля. Россиянин сможет вернуться на поле в течение двух недель.