Ребров: скажу честно, мне не хотелось в сборную России, когда Черчесов мог меня вызвать

Голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал о своём нежелании ехать в сборную России во время чемпионского сезона московского клуба.

«Про сборную хочется вот что ещё сказать: понятно, что за неё классно играть, но игроки сборных очень мало видят семью. Когда есть дети, это особенно тяжело. Скажу честно, что во время чемпионского сезона, когда был Черчесов и когда меня теоретически могли вызвать, туда даже и не хотелось. Я понимал, что снова буду третьим, а ездить туда ради того, чтобы просто посидеть на скамейке, — не знаю даже.

Это, конечно, неправильно, но как есть. Смотрите: мы тогда стали чемпионами, готовились к Лиге чемпионов. Я был готовый, заряженный. И едешь в сборную, а там другой цикл, другие тренеры. И когда ты на две недели выпадаешь из игрового ритма, войти в него тяжело. Ну, когда тебе уже сильно за 30, то смотришь на это так. А когда ты молодой, то это чистый кайф: и за сборную играешь, и остальному миру можешь себя показать, и финансовый фактор тоже. Когда я был в сборной, премиальные за победу были даже больше, чем в клубе. Хотя, уверен, все бы и за бесплатно с радостью бы играли», — написал Ребров в своей колонке на Sports.ru.