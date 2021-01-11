Артём Ребров: только прошедшие тысячи километров собаки смогут показать пример для молодых

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поделился историей из отпуска в Карелии.

«В программе нашей поездки по Карелии было посещение питомника собак породы хаски. Среди них было большое количество чемпионов России, лучших ездовых собак страны. Поездка была интересна тем, что можно было не просто прокатиться в упряжке с собаками, но и самому управлять ездовой повозкой. Интересно также было узнать, как подготавливают собак и другие интересные факты из жизни четвероногих друзей.

Однако один занимательный факт буквально пробил меня. На вопрос, что делают с собаками, которые не молоды и, в силу возраста, не могут добиваться высочайших результатов, инструктор ответил не сразу, дав публике порассуждать. Ответы были разные: «отдыхают», «фотографируются», «катают детей». Однако истина меня удивила и что-то напомнила.

Итак, ответ инструктора звучал следующим образом: «На самом деле, возрастные хаски очень важны. Они помогают молодым собакам правильно распределять темп, показывают своим примером, как не запутаться в поводьях, при этом поддерживают себя в хорошей форме. Люди могут сколько угодно объяснять собакам, что нужно делать, но только прошедшие тысячи километров собаки, которые стоят вместе с молодыми в упряжке, смогут показать примером, как правильно вести себя и что делать во время тренировок и поездок».

Казалось бы, собаки… Но даже у животных есть преемственность, связь стариков, передающих знания более молодым собратьям. Всё должно идти своим чередом и меняться постепенно», — написал Ребров в своём «инстаграме».