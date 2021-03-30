«Я был криворукий вратарь, не для чемпионства». Ребров — о первом вызове в сборную России

Голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал о своём первом вызове в национальную команду России.

«Впервые в сборную меня вызвали в 2014-м — на матчи против Азербайджана и Лихтенштейна. Я ещё был криворукий вратарь, не для чемпионства. Ощущения, конечно, «вау» — исполнилась мечта мальчика.

Тренером вратарей тогда был Овчинников — это постоянные шутки-прибаутки, человек вечно на юморе. Он сразу рассказал историю, как пропустил смешной гол на сборах. Шла наполовину подача, наполовину удар, Овчинникову показалось, что мяч уходит за лицевую. Он разворачивается к мальчикам за воротами и говорит: «Давайте быстрее». А они ему испуганно: «Дядя!». И пальцем показывают на сетку. Иваныч поворачивается, а мяч в воротах уже», — написал Ребров в своей колонке на Sports.ru.