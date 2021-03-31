Пять футболистов «Рейнджерс» отстранены от игр за нарушение правил COVID-протокола
Шотландская футбольная ассоциация отстранила на шесть матчей пять игроков «Рейнджерс», которые нарушили правила COVID-протокола. Об этом сообщает Sky Sports.
Дисквалификации получили вратарь Брайан Киннер, защитники Натан Паттерсон, Келвин Бэйсси, а также нападающие Дапо Мебуде и Бонгани Зунгу. Ранее стало известно, что все пятеро посетили частную вечеринку, которую впоследствии остановила полиция. Клуб также наложил на игроков денежные штрафы.
Напомним, 7 марта «Рейнджерс» досрочно выиграл чемпионат Шотландии. До этого «Селтик» становился чемпионом страны последние девять сезонов. В Лиге Европы на стадии 1/8 финала «Рейнджерс» уступил пражской «Славии» с общим счётом 1:3 по итогам двух матчей.
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