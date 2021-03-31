Дания U21 — Россия U21: прямая онлайн-трансляция матча Евро-2021 начнётся в 19:00

Сегодня, 31 марта, состоится матч молодёжных сборных Дании и России. Встреча заключительного, 3-го тура, группового этапа чемпионата Европы — 2021 пройдёт на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Адам Фаркаш (Венгрия).



Сборная России, набрав 3 очка, занимает третье место в группе C, уступая Франции по дополнительным показателям. Дания (6) располагается на первой строчке. Замыкает квартет Исландия (0). Плей-офф Евро пройдёт летом этого года.

Решающий матч России на Евро! Смотрим молодёжку вместе с Евсеевым Окажется ли команда в плей-офф впервые за 23 года?