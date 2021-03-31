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Россия — Дания: онлайн-трансляция матча, Молодёжное ЕВРО-2021, 31 марта 2021, где смотреть онлайн матч России и Дании

Россия — Дания. Онлайн
Дмитрий Росип
Решающий матч России на Евро! Смотрим молодёжку вместе с Евсеевым
Окажется ли команда в плей-офф впервые за 23 года?
Футбол / Сборная России 0
Аудио-версия:

Привет, друзья! Сегодня, 31 марта, завершается групповой раунд молодёжного чемпионата Европы. Сборная России встретится с командой Дании, обыгравшей грозных французов и не потерявшей пока на этом турнире ни одного очка. Задача перед парнями Михаила Галактионова далеко не самая простая — им необходима только победа, да ещё и с разницей хотя бы в два мяча. Есть и другие варианты, но тогда необходимо рассчитывать на помощь сборной Исландии, на счету которой пока нет ни одного очка. Начало матча с Данией — в 19:00 мск.

U21 ЧЕ-2021. Группа C
31 марта 2021, среда. 19:00 МСК
Дания U21
Не начался
Россия U21

«Чемпионат» проведёт трансляцию встречи в компании с шестикратным чемпионом России Вадимом Евсеевым. Наш эксперт в онлайн-режиме разберёт все самые интересные и важные эпизоды матча.

Где смотреть онлайн матч молодежных команд России и Дании
Live Дмитрий Росип

☝️ Давайте ещё раз ознакомимся с раскладами перед заключительным туром в группе.

Что нужно молодёжной сборной России для выхода из группы? Расклады перед последним туром
Надо побеждать лидеров группы датчан, но с каким счётом?
10:03 Дмитрий Росип

Где смотреть онлайн матч молодежных команд России и Дании

📺 Прямая трансляция матча Россия — Дания запланирована на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 18:55 мск.

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