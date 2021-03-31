Решающий матч России на Евро! Смотрим молодёжку вместе с Евсеевым

Привет, друзья! Сегодня, 31 марта, завершается групповой раунд молодёжного чемпионата Европы. Сборная России встретится с командой Дании, обыгравшей грозных французов и не потерявшей пока на этом турнире ни одного очка. Задача перед парнями Михаила Галактионова далеко не самая простая — им необходима только победа, да ещё и с разницей хотя бы в два мяча. Есть и другие варианты, но тогда необходимо рассчитывать на помощь сборной Исландии, на счету которой пока нет ни одного очка. Начало матча с Данией — в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт трансляцию встречи в компании с шестикратным чемпионом России Вадимом Евсеевым. Наш эксперт в онлайн-режиме разберёт все самые интересные и важные эпизоды матча.
☝️ Давайте ещё раз ознакомимся с раскладами перед заключительным туром в группе.
Где смотреть онлайн матч молодежных команд России и Дании
📺 Прямая трансляция матча Россия — Дания запланирована на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 18:55 мск.
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