Решающий матч России на Евро! Смотрим молодёжку вместе с Евсеевым

Окажется ли команда в плей-офф впервые за 23 года?

Привет, друзья! Сегодня, 31 марта, завершается групповой раунд молодёжного чемпионата Европы. Сборная России встретится с командой Дании, обыгравшей грозных французов и не потерявшей пока на этом турнире ни одного очка. Задача перед парнями Михаила Галактионова далеко не самая простая — им необходима только победа, да ещё и с разницей хотя бы в два мяча. Есть и другие варианты, но тогда необходимо рассчитывать на помощь сборной Исландии, на счету которой пока нет ни одного очка. Начало матча с Данией — в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт трансляцию встречи в компании с шестикратным чемпионом России Вадимом Евсеевым. Наш эксперт в онлайн-режиме разберёт все самые интересные и важные эпизоды матча.