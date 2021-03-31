Дидье Дешам рассказал о состоянии Антони Марсьяля

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Сегодня, 31 марта, сборная Франции сыграет с командой Боснии и Герцеговины в отборе на чемпионат мира 2022 года.

«У Антони небольшие проблемы с коленом. Вопрос о его участии в матче пока не решён. Он не примет участия в тренировке. Но ничего чересчур серьёзного с ним не произошло. Мы провели обследование, он всё ещё ощущает боль. Столь дальнее путешествие в Казахстан точно ему не помогло», — приводит слова Дешама Daily Mail.

Марсьяль получил травму колена в ходе матча с Казахстаном (2:0) и был заменён на 59-й минуте.

В текущем сезоне Антони принял участие в 22 встречах за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, в которых отметился 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Видео тренировки «Манчестер Юнайтед»