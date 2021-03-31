Мартин Якубко: без Дзюбы сборная России слабее на 50 процентов

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко, который во времена своей футбольной карьеры играл в российских клубах, поделился мнением о составе сборной России.



«Неправильно со стороны тренера не менять победный состав, когда сборная играет три матча в неделю. Мне было тяжело, когда приходилось играть по два матча в неделю, а тут три. Ты просто не успеваешь восстановиться. К примеру, в Англии футболисты привыкли к такому циклу и у них организм работает в другом режиме. Но в России ситуация иная. Так что Черчесов должен был проводить ротацию. Игроки выглядели явно уставшими. Тот же Жирков хоть раз подключился, хоть одну подачу исполнил? Мне кажется, нет. Позиция крайнего защитника сегодня очень важна и нужно было выпускать на его место свежего игрока. Мне кажется, Черчесов чуть-чуть перемудрил.



Без Дзюбы ваша команда слабее на 50 процентов. Если у него не идет игра или его прикрывает хороший центральный защитник, у вас действительно нет плана Б. Россия очень зависима от Артёма.



Что должен чувствовать Мостовой, которого Черчесов выпустил на замену, а затем убрал с поля? Со мной такого не случалось. С точки зрения психологии это неправильно, уверенности футболисту это не придаст. Но все знают, какой Черчесов, он хочет доказать, что может сделать что угодно и в любой момент. Я бы не сказал, что Мостовой смотрелся плохо и его надо было менять. Может быть, тренеру что-то не понравилось, возможно, он дал Мостовому указания в раздевалке, а тот их не выполнял», — цитирует Якубко «РБ-Спорт».

Якубко: после матча со Словакией Черчесов будет обижен, он не любит, когда его критикуют