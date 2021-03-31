«Краснодар» заинтересовался нападающим «Ривер Плейта» Борре

Нападающий «Ривер Плейта» Рафаэль Сантос Борре попал в сферу интересов «Краснодара», сообщает спортивный журналист Пако Бельмонте. По информации источника, «быки» уже сделали футболисту, чей контракт с клубом истекает этим летом, предложение. На форварда также претендуют португальский «Жил Висенте», английский «Сток Сити», итальянский «Кротоне» и испанский «Лас-Пальмас».
Рафаэль Сантос Борре ранее выступал за мадридский «Атлетико» и «Вильярреал». В нынешнем сезоне нападающий провёл семь матчей, забил пять голов, не отметившись результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 15 млн.
В 23-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 48 очков.
- 31 марта 2021
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