Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ян Дюрица признался, что ожидал большего от России в матче со Словакией

Ян Дюрица признался, что ожидал большего от России в матче со Словакией
Футбол / Сборная России 0

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией (2:1).

«Первые матчи в группе Словакия провела не очень удачно. Мы не знали, как играть, у нас не было лица, не было самоотдачи. Россия — очень сильный соперник, поэтому перед матчем я очень переживал. Но, к счастью, мы хорошо выступили и нам удалось победить. Самоотдача нашей сборной была на уровне!

Ожидал большего от России. Словаки играли от обороны и сопернику пришлось довольно сложно. Но ничего страшного для российской команды не произошло: шесть очков в двух матчах — это хороший результат. До конца отборов ещё много матчей», — сказал Дюрица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Якубко: после матча со Словакией Черчесов будет обижен, он не любит, когда его критикуют
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021