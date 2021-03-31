Ян Дюрица признался, что ожидал большего от России в матче со Словакией

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией (2:1).
«Первые матчи в группе Словакия провела не очень удачно. Мы не знали, как играть, у нас не было лица, не было самоотдачи. Россия — очень сильный соперник, поэтому перед матчем я очень переживал. Но, к счастью, мы хорошо выступили и нам удалось победить. Самоотдача нашей сборной была на уровне!
Ожидал большего от России. Словаки играли от обороны и сопернику пришлось довольно сложно. Но ничего страшного для российской команды не произошло: шесть очков в двух матчах — это хороший результат. До конца отборов ещё много матчей», — сказал Дюрица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 31 марта 2021
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