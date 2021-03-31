Серхио Рамос отметил день рождения в расположении сборной Испании. Видео

Защитник «Реала» Серхио Рамос отметил день рождения в расположении сборной Испании. Вчера, 30 марта, футболисту исполнилось 35 лет.
Во время командного завтрака Рамосу вынесли торт, украшенный футбольным мячом. Другие футболисты спели песню для именинника и поздравили Рамоса с днём рождения.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за «Реал» 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со «сливочными» рассчитан до конца июня 2021 года. С 2005 года Рамос вызывается в национальную команду Испании. В составе сборной Испании защитник — чемпион мира (2010) и чемпион Европы (2008, 2012).
Сегодня, 31 марта, сборная Испании сыграет с Косово в матче 3-го тура отбора ЧМ-2022. Встреча состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 21:45 мск.
- 31 марта 2021
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