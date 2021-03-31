Зинченко — в стартовом составе сборной Украины на матч отбора ЧМ-2022 с Казахстаном

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Казахстана на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Казахстан.

Сборная Украины: Трубин, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Мораэс, Яремчук.



Сборная Казахстана: Покатилов, Досмагамбетов, Алип, Малый, Марочкин, Мужиков, Нургалиев, Тагыберген, Абикен, Валиуллин, Аимбетов.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Матеем Югом. Ассистенты — Матей Жунич и Грега Кордеж. Резервный рефери — Славко Винчич.



Украина и Казахстан находятся в группе D отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Франция, Финляндия и Босния и Герцеговина.