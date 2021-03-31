Определились все участники плей-офф молодёжного Евро-2021

Состоялись последние матчи 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы 2021 года, по итогам которых определились все участники плей-офф.

В четвертьфинале турнира сыграют сборные Нидерландов, Германии, Испании, Италии, Дании, Франции, Португалии и Хорватии.

1/4 финала Евро-2021:

Нидерланды — Франция

Дания — Германия

Испания — Хорватия

Португалия — Италия

Плей-офф молодёжного чемпионата Европы 2021 года состоится с 31 мая по 6 июня 2021 года.

В матче заключительного 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная России проиграла национальной команде Дании. Встреча проходила на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия) и завершилась со счётом 0:3. Сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф.