Губерниев — о вылете молодёжной сборной с Евро-2021: золотая карета оказалась тыквой

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате матча группового этапа Евро-2021 среди команд U21 Дания — Россия (3:0). Напомним, российская команда не вышла в плей-офф турнира.
«Привезли основных игроков из РПЛ. В итоге без шансов в решающем матче. Это уровень нашего чемпионата. Мы и отбор-то почти завалили, когда Польше проиграли. Имена были неплохие, но команды не получилось. Золотая карета оказалась тыквой. Хотя многие говорили, что нужно весь состав в основную сборную. Мы часто дискутируем с Черчесовым. И частенько он мне пишет: «Ну что, кто был прав?» Так что доверимся ему, он знает, что делает. Молодёжка себя ещё покажет, но сегодня ничего не получилось. «Графа Монте-Кристо не получилось, переквалифицируюсь в управдомы», как говорил классик», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 31 марта 2021
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