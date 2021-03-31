Широков – об игре молодёжной сборной: один момент за две игры – это вопросы к тренеру

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал выступление российской молодёжки на Евро-2021.

«Если из трёх матчей вы проигрываете дважды, то к тренеру всегда есть вопросы. При этом моменты не создавали, только полумоменты. За два матча создали один момент – это вопросы к тренеру. Да, Галактионов давно в системе, его нельзя назвать неопытным. И мы сами его вознесли – вот, вышел из группы. А с кем мы играли в группе? Да мы обязаны были выйти. А здесь чуть-чуть сопротивления – и проявить себя не смогли. Надеюсь, Галактионов тоже учится на своих ошибках.



Когда мы в 2012 году начали чемпионат Европы с победы, то все говорили, что чуть ли не в финале должны играть. А в итоге даже не вышли из группы. Это просто болельщицкий максимализм. Кстати, начали тогда с таким же счётом», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.