Широков – об игре молодёжной сборной: один момент за две игры – это вопросы к тренеру

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал выступление российской молодёжки на Евро-2021.
«Если из трёх матчей вы проигрываете дважды, то к тренеру всегда есть вопросы. При этом моменты не создавали, только полумоменты. За два матча создали один момент – это вопросы к тренеру. Да, Галактионов давно в системе, его нельзя назвать неопытным. И мы сами его вознесли – вот, вышел из группы. А с кем мы играли в группе? Да мы обязаны были выйти. А здесь чуть-чуть сопротивления – и проявить себя не смогли. Надеюсь, Галактионов тоже учится на своих ошибках.
Когда мы в 2012 году начали чемпионат Европы с победы, то все говорили, что чуть ли не в финале должны играть. А в итоге даже не вышли из группы. Это просто болельщицкий максимализм. Кстати, начали тогда с таким же счётом», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 31 марта 2021
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