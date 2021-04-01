Впервые с 2001 года Германия уступила в отборе к ЧМ, прервав рекордную серию побед

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии принимала национальную команду Северной Македонии. Встреча прошла на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Как сообщается в «Твиттере» Mister Chip, сборная Германия потерпела лишь третье поражение в истории отборочных турниров к чемпионатам мира. Подобный результат был зафиксирован в игре со сборной Португалии (0:1) в 1985 году, с Англией (1:5) в 2001 году и соответственно с Северной Македонией (1:2).

Таким образом, прервался мировой рекорд по длительности победной серии в отборочных матчах к ЧМ – на счету у подопечных Йоахима Лёва было 18 побед кряду, а беспроигрышная составляла 35 матчей (30 побед и 5 ничьих).