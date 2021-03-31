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Сборная Германии проиграла Северной Македонии в матче отбора ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Сборная Германии проиграла Северной Македонии в матче отбора ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии принимала национальную команду Северной Македонии. Встреча прошла на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В компенсированное время первого тайма встречи счёт открыл нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев. На 63-й минуте полузащитник немецкой команды Илкай Гюндоган сравнял счёт, успешно реализовав пенальти. На 85-й минуте хавбек гостей Элиф Элмас забил победный гол.

В другом матче группы J сборная Лихтенштейна дома проиграла национальной команде Исландии со счётом 1:4.

Сборная Северной Македонии набрала 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы J. Германия (6) — на 3-м месте. Лидером группы является сборная Армении (9). Румыния (3) — на 4-м месте. Исландия (3) — на 5-м месте. Замыкает таблицу Лихтенштейн (0).

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 21:45 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Северная Македония
0:1 Пандев – 45+2'   1:1 Гюндоган – 63' (пен)   1:2 Элмас – 85'
ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 21:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
1 : 4
Исландия
0:1 Севарссон – 12'   0:2 Бьярнасон – 45'   0:3 Паульссон – 77'   1:3 Фрик – 79'   1:4 Сигурьоунссон – 90+4' (пен)
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