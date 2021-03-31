Сборная Германии проиграла Северной Македонии в матче отбора ЧМ-2022

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии принимала национальную команду Северной Македонии. Встреча прошла на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В компенсированное время первого тайма встречи счёт открыл нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев. На 63-й минуте полузащитник немецкой команды Илкай Гюндоган сравнял счёт, успешно реализовав пенальти. На 85-й минуте хавбек гостей Элиф Элмас забил победный гол.
В другом матче группы J сборная Лихтенштейна дома проиграла национальной команде Исландии со счётом 1:4.
Сборная Северной Македонии набрала 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы J. Германия (6) — на 3-м месте. Лидером группы является сборная Армении (9). Румыния (3) — на 4-м месте. Исландия (3) — на 5-м месте. Замыкает таблицу Лихтенштейн (0).
- 31 марта 2021
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