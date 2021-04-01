Аггер возглавил клуб второго датского дивизиона

Бывший защитник «Ливерпуля» Даниэль Аггер станет тренером и возглавит датский клуб «Кеге». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Его соотечественник и бывший партнер по национальной команде Дании Ларс Якобсен войдёт в тренерский штаб. «Кеге» выступает во втором по силе датском дивизионе.
Аггер провёл за «Ливерпуль» 175 матчей в АПЛ. В составе мерсисайдцев датчанин завоевал Суперкубок Англии (2006) и Кубок лиги (2012). В составе сборной Дании на его счету 75 встреч. Также в качестве игрока Аггер выступал за датский «Брондбю», с которым становился чемпионом страны и обладателем Кубка (2005). Защитник завершил карьеру в 2016 году.
Напомним, Аггер опроверг факт своего задержания на митинге в Москве. Как оказалось, во время несанкционированной акции 23 января был задержан россиянин с таким же именем. Об этом датский экс-футболист сообщил в своём «твиттере».
«Получилась небольшая путаница. Я никогда не говорил, что я единственный Даниэль Аггер. Теперь мы точно знаем, что есть и другие. Даниэль Аггер, которого связывают с происшествием в Москве, — это не я. Я в целости и сохранности, нахожусь в Испании», — написал Аггер в январе.
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