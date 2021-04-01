Гендиректор «Рубина» рассказал, какой бонус получит клуб, если «Зенит» станет чемпионом

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, какой бонус получит клуб, если «Зенит» станет чемпионом.



«Мы следим за Азмуном. Если «Зенит» станет чемпионом, мы получим € 1 млн, а потом 20 процентов с последующей продажи.



Я сейчас даже не могу сказать, хочет он в Европу или нет. Раньше хотел точно, на данный момент — не уверен. Может, он хочет дождаться окончания контракта и потом куда-то пойти. В таком случае мы ничего не получим. € 12 млн заработали — и хватит», — цитирует Сайманова «Бизнес Online».



Казанский «Рубин» в 23 матчах набрал 37 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. Лидером чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков.

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