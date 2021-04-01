«Приносим извинения всей стране». Макаров – о вылете сборной России на молодёжном Евро
23-летний полузащитник молодёжной сборной России Денис Макаров, выступающий за казанский «Рубин», прокомментировал результат встречи 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы – 2021 со сборной Дании (0:3).
«Не знаю, что не получалось. Думаю, мы были к этому не готовы. Приносим извинения всей стране, родным. Не ожидали такого накала со стороны соперника. Значит, физически были не готовы к турниру», — приводит слова Макарова официальный сайт телеканала Матч-ТВ.
Сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф. Дания (9) располагается на первой строчке. Французы (6) заняли второе место. Замыкает квартет Исландия (0). Плей-офф Евро пройдёт летом этого года.
Молодёжная сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2021
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