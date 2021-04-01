Микель Артета — об Александре Ляказетте: мне нравится, когда о наших игроках ходят слухи

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру нападающего Александра Ляказетта в нынешнем сезоне и прокомментировал слухи об интересе к французу со стороны других клубов.
«Он уже несколько месяцев находится в очень хорошей форме. Он не теряет этот уровень, забивает голы и многое даёт команде. Его трудоспособность феноменальна. Это то, что мы хотим видеть. Клубу нужно, чтобы такие игроки были в отличной форме, так как нам не хватало голов. Такие футболисты могут оказывать решающее влияние на поле.
Слухи об интересе других клубов к нему? Я всегда радуюсь, когда о наших игроках ходят слухи. Это значит, что они выступают хорошо и привлекают интерес других клубов. Что касается ситуации с контрактом Ляказетта, то мы рассмотрим её летом. Мы поговорим с ним, предложим ему будущее. Сейчас же футболисты должны сосредоточиться на играх, чтобы приносить максимальную пользу команде», — цитирует Артету Goal.
В сезоне-2020/2021 Ляказетт провёл за «Арсенал» 34 матча, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.
Видео гола Александра Ляказетта в ворота «Тоттенхэм Хотспур»
- 1 апреля 2021
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