Черногорский футбольный тренер Божович привился российской вакциной «Спутник V»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что прошёл вакцинацию от коронавируса.



«К счастью, коронавирус меня не коснулся. Я уже привился. И как думаете, какой вакциной? Точно, русским «Спутником»! Сделал в Сербии две прививки. Чувствую себя хорошо», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Божович работал в России на протяжении 10 лет. В 2008 году он возглавил «Амкар», а впоследствии тренировал «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и тульский «Арсенал». «Крылья Советов» черногорский специалист возглавил в 2018 году, а летом 2020-го был отправлен в отставку. Также Миодраг занимал пост наставника «Црвены Звезды» и других клубов в Сербии и Черногории.

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