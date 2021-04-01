Полузащитник «Урала» Егорычев: «Спартаку» реально бороться за первое место с «Зенитом»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал крупное поражение в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» и поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.



«Соперник хорошо прессинговал. Нам надо было немного упростить игру, потому что с первых минут поле дало о себе знать. Перед нашим вратарём мяч отскочил не в руки, а перед ним — и нам чуть не забили. Надо было где-то выбивать, где-то подборы забирать. Тогда бы получались контратаки… В общем, не пошла у нас игра – отсюда разгром. Думаю, «Спартаку» реально бороться за первое место с «Зенитом». Матчей ещё много. Осталось семь – приличная дистанция», — цитирует Егорычева «Советский спорт».



Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Урал». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:1. В составе победителей по дублю в свой актив записали Джордан Ларссон и Александр Соболев. Ещё один гол забил Квинси Промес. Единственный гол за «Урал» забил Эрик Бикфалви.



После этой игры «Спартак», набрав 44 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (26) идёт на 12-м месте. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).

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