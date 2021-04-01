Давид де Хеа — Бруну Фернандешу: ты модель?

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед Давид де Хеа отреагировал на «твит» одноклубника Бруну Фернандеша. Португалец предложил болельщикам пообщаться в «Твиттере» и сопроводил пост фотографией в рубашке и с чашкой кофе.

Де Хеа написал Фернандешу: «Ты модель?»

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» 29 января 2020 года за € 55 млн.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 29 матчах 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (71) на 14 очков (у «МЮ» есть матч в запасе).

Гол Бруну Фернандеша в ворота «Манчестер Сити»