Юсупов: при Черчесове мы называли «Динамо» «Дом-2». Сами всё испортили, дураки

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов вспомнил период игры за «Динамо», когда командой руководил Станислав Черчесов.

«Пошли скандалы, истории с контрактами. В тот момент мы называли «Динамо» «Дом-2». Это я про мои последние полгода там. Начиналось-то всё славно. Была дисциплина в команде. Я вообще люблю, когда тренеры держат дисциплину в коллективе. У нас сейчас в «Сочи» всё хорошо с этим, никто не расслабляется после побед. Не люблю, когда после побед начинается эйфория — в «Динамо» так было в недавнем времени. Одну игру выиграешь — начинается карнавал. А Черчесов держал команду в ежовых рукавицах. Но потом пошли постоянные конфликты — то кого-то с тренировки выгонят, то в заявку не включат.

Тогда ещё у нескольких человек заканчивались контракты, на этой почве тоже что-то пошло не так. Жаль, мы могли занять высокое место, но сами испортили всё этими нефутбольными делами. Сами дураки. Могли что-то завоевать. Под конец там вообще 3-4 человека из команды отчислили: Денисова, Козлова, я был в их числе. Я тогда уходил из команды, поэтому меня не включали в заявку в последних играх. Вспоминая то «Динамо», я очень не хочу испортить этот сезон с «Сочи». Потом возможности такой не будет. Я каждый день себе об этом говорю», — цитирует Юсупова Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Артур Юсупов провёл 16 матчей и забил пять мячей. После 23 туров РПЛ «Сочи» с 40 очками делит 3-5 места с «Локомотивом» и ЦСКА. Лидирует в чемпионате «Зенит», у которого 48 очков, на второй строчке — «Спартак» (44).