«Крылья Советов» и «Динамо» сыграют без VAR в 1/4 финала Кубка России
Четвертьфинальная встреча в Самаре пройдёт без VAR, так как система работает только на стадионах клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает служба коммуникаций РФС.
В соответствии с технологическим оснащением кубковые матчи 1/4 финала с использованием системы VAR пройдут только на стадионах клубов РПЛ. Соответственно, матч «Крылья Советов» – «Динамо» состоится без использования системы VAR, так как хозяин поля – клуб ФНЛ.
Напомним, что встречу 1/4 финала обслужит бригада во главе с Артёмом Любимовым. Ассистенты – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Лапочкин.
Матч «Крылья Советов» – «Динамо» состоится на «Самара Арене» 8 апреля и начнётся в 17:30 мск.
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