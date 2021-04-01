«Крылья Советов» и «Динамо» сыграют без VAR в 1/4 финала Кубка России

Четвертьфинальная встреча в Самаре пройдёт без VAR, так как система работает только на стадионах клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает служба коммуникаций РФС.

В соответствии с технологическим оснащением кубковые матчи 1/4 финала с использованием системы VAR пройдут только на стадионах клубов РПЛ. Соответственно, матч «Крылья Советов» – «Динамо» состоится без использования системы VAR, так как хозяин поля – клуб ФНЛ.

Напомним, что встречу 1/4 финала обслужит бригада во главе с Артёмом Любимовым. Ассистенты – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Лапочкин.

Матч «Крылья Советов» – «Динамо» состоится на «Самара Арене» 8 апреля и начнётся в 17:30 мск.