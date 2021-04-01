Слуцкий: «Сочи» — одна из самых организованных команд РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубину» предстоит встретиться с «Сочи». Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий высказался по поводу сильных сторон соперника.
«Если мы говорим про «Сочи» — очень организованная команда. Наверное, одна из самых организованных команд в лиге. Исповедует понятные принципы в каждой игре, которые очень хорошо работают. Хорошие стандарты. Как всегда, будет очень тяжёлая игра», — сказал Слуцкий в интервью для клубной пресс-службы «Рубина».
Напомним, матч «Рубин» — «Сочи» состоится 3 апреля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток Владислава Безбородова, который возглавит бригаду арбитров, прозвучит в 16:30 мск.
«Рубин», набрав 37 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (40) — на 4-м месте.
- 1 апреля 2021
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