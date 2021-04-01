Мактоминай: Месси подумал, что это я разбил ему нос, и не хотел меняться футболками

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Скотт Мактоминай рассказал о забавном эпизоде, произошедшем между ним и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в 2019 году.
«Лучший игрок в мире? Лионель Месси — 100 процентов. Да, точно Месси. У меня даже есть его футболка.
Всякий раз, когда мы играли с «Барселоной» (четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/2019. — Прим. «Чемпионата»), Крис Смоллинг попадал Лео локтем в нос, и у аргентинца шла кровь. А Месси в одном из матчей подумал, что это всё из-за меня.
Как-то раз я попросил Серхио Ромеро взять у Месси футболку. Серхио вернулся и сказал: «Знаешь, он думает, что это ты выставил локоть в одном из моментов». Я сказал: «Нет, нет, нет, нет — скажи ему, что это не я, и убедись, что я получу эту футболку, потому что она идёт прямиком в мою коллекцию». Раз футболка у меня, значит, теперь он знает, что это был не я.
Прошу прощения у Криса Смоллинга, но это именно он немного потрепал Лео (смеётся)», — приводит слова Мактоминая ESPN.
- 1 апреля 2021
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