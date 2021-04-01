Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мактоминай: Месси подумал, что это я разбил ему нос, и не хотел меняться футболками

Мактоминай: Месси подумал, что это я разбил ему нос, и не хотел меняться футболками
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Скотт Мактоминай рассказал о забавном эпизоде, произошедшем между ним и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в 2019 году.

«Лучший игрок в мире? Лионель Месси — 100 процентов. Да, точно Месси. У меня даже есть его футболка.

Всякий раз, когда мы играли с «Барселоной» (четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/2019. — Прим. «Чемпионата»), Крис Смоллинг попадал Лео локтем в нос, и у аргентинца шла кровь. А Месси в одном из матчей подумал, что это всё из-за меня.

Как-то раз я попросил Серхио Ромеро взять у Месси футболку. Серхио вернулся и сказал: «Знаешь, он думает, что это ты выставил локоть в одном из моментов». Я сказал: «Нет, нет, нет, нет — скажи ему, что это не я, и убедись, что я получу эту футболку, потому что она идёт прямиком в мою коллекцию». Раз футболка у меня, значит, теперь он знает, что это был не я.

Прошу прощения у Криса Смоллинга, но это именно он немного потрепал Лео (смеётся)», — приводит слова Мактоминая ESPN.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021